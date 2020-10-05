Kuzey Kıbrıs'ta hükümet düştü

Kuzey Kıbrıs'ta hükümet ortağı Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, Parti Meclisi toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada HP'nin hükümetten çekildiğini duyurdu.

HP Genel Başkanı Yenal Senin, bu akşam yapılan parti meclisi toplantısının ardından açıklama yaptı. Senin, “Partimiz hükümette bulunduğumuz bu dönemde sorumlulukla hareket etmiş, üzerine düşeni yapmıştır. Dış politikayla doğrudan ilgili olarak yetkili kılınan Dışişleri Bakanlığı ve Maraş açılımının mimarı olan Kudret Özersay devre dışı bırakılmıştır” dedi.

"Yeni hükümet kurulana kadar sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz, memleketimize hayırlı olsun" diyen Senin, "Maraş konusunda uluslararası hukuka ayrı hareket etmeden, seçim sonrasına planlı bir şekilde görüş bildirmiştik. HP'nin bugün yapılan açılımı destekleyen bir tutumu vardır. Bizim tutumuz 2015 yılından beri bellidir. Mevcut durum seçime müdahale olarak düşünülebilir ancak devlet bütünlüğünün bozulması bizim için önemlidir" şeklinde konuştu.

Senin, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar'a tepki göstererek, “Tatar, herhangi bir bilgiyi hükümet ortağına vermemiştir. Özersay telefonla sorduğunda da bilgi vermemiştir. Bu tutarsızlık ve hükümetin bozulma sebebi Ersin Tatar'dır” diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs'ta seçimlere kısa süre kala AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevcut Başbakan Ersin Tatar ile yaptığı 'Kuzey Kıbrıs Su Hattı' açılışı ve Maraş açıklamasına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan da sert tepki gelmişti.

Akıncı, Yüksek Seçim Kurulu kararlarının hiçe sayılarak tamiratı tamamlanan su borusu ve kapalı Maraş konusunda yapılan törenlerin, demokrasi açısından yüz karası olduğunu söylemişti.

Ne olmuştu?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ın 'Kapalı Maraş' kentinin perşembe günü itibariyle açılacağını duyurmuştu.

Erdoğan, "Maraş'ın KKTC toprağı olduğu tartışmasız gerçektir. Buradaki tasarruf hakkı da Kıbrıs Türk makamlarına aittir. Maraş'ı halkın istifadesine sunma kararınızı sonuna kadar destekliyoruz. Şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. İlk adım olarak Kıbrıs Türk halkının Perşembe sabahından itibaren Maraş'ın sahil bölgesinden faydalanmak üzere kapalı bölgeye girecek olmasından memnuniyet duyuyoruz" demişti.

"Kapalı Maraş" olarak bilinen bölge, TSK'nin 1974'deki operasyonu öncesi Kıbrıs'ın en önemli tatil noktalarından biriydi. Bölge yapılan anlaşmalar gereği o tarihten bu yana kapalı durumda.