Kuzey Kıbrıs’ta hekimlere yönelik 'Hitler' benzetmesine büyük tepki

Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuş Partisi (YDP) milletvekili Bertan Zaroğlu’nun Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede iyi bakılmadığını ve “Türkiye kökenli” olduğu için ayrımcılığa uğradığını iddia eden YDP Başkanı Erhan Arıklı’nın sözlerine hekimler ve sağlık çalışanları tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden pandemi ekibine, “Irkçılığınız Hitler’e bile şapka çıkartır” diyen Arıklı daha sonra bir açıklama yaparak bu sözleri sinirli olduğu sırada sarf ettiğini ileri sürdü ve “Hitler benzetmesi gibi aşırı bir ifade kullandığım için üzgünüm” dedi.

Milletvekili Zaroğlu ise Türkiye’den gönderilen ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Zaroğlu’nun Kıbrıs’ta kaldığı hastanenin karantina doktoru Emine Kamiloğlu, sadece YDP Milletvekili Zaroğlu’nun bu durumu yaşamadığını belirterek “Bilerek yapıyorlar dediği bizler, günlerdir koşulların uygun olmadığını anlatmaya çalışıyoruz” dedi. Kamiloğlu “Doktorlar bir haftadır yatak yok diye bağırıyor sizler, bilerek yaptınız diyorsunuz” ifadelerini kullanarak tepkisini belirtti.

Olayın ardından Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası da yaptıkları ortak bir açıklamayla yaşadıkları zorluklara bir de “ırkçılık” ithamının eklenmesini protesto etti.

Yapılan ortak açıklamada “Hekimlerin görevi halkımızın sağlığını korumak ve hastalarımızı en güncel bilimsel rehberler doğrultusunda, en iyi şekilde tedavi etmektir. COVID-19 pozitif hastalarımızın, şüpheli ve temaslıların ve COVID-19 dışı hastaların tetkik, tedavi ve takiplerinin en iyi şekilde yapılacağı şartları sağlamak ise idarenin görevidir ve yetkisindedir” denildi.

'Yaptığımız uyarılara kulak verilmedi'

Kuzey Kıbrıs’ta COVID-19 vaka sayısının artmasının sürpriz olmadığını ve aylar öncesinden uyardıklarını belirten hekimler “Bunun olmaması için yaptığımız tüm uyarılara kulak verilmeyerek gerçekleştirilen açılımla, halkın sağlığının riske atıldığı bu günlere gelmiş bulunuyoruz” dedi.

Hastane kapasitesi aşıldı

Toplam vaka sayısının hastane kapasitesini aştığı ve hastaların aktarıldığı karantina otel ve yurtlarında etkin hekim/hemşire takibinin yapılamadığı belirtilen açıklamada “İdare sağlık çalışanlarına sürekli olarak artan şekilde sorumluluk yüklemekle birlikte, ayni oranda yetki paylaşmamaktadır. Hekimler ve sağlık çalışanları aşılamayan sorunlarla, organizasyonsuzlukla boğuşmaktan ve yatak kısıtlılığı nedeni ile hızlı hasta sirkülasyonundan yorgun ve moralsizdir” denildi.

'Sağlık çalışanlarına karşı ırkçı/politik girişimler kabul edilemez'

Açıklamada “Bütün bunlar yetmezmiş gibi pandemi süreci politik çıkarlara alet edilmeye, idarenin eksiklikleri sağlık çalışanlarına mal edilmeye ve çatışma ortamı yaratılmaya çalışılmaktadır. Sorumluluğu, ülkemizdeki şartları her bir insanımız için iyileştirmek olanların beğenmedikleri şartlardan çalışanları sorumlu tutarak aylardan beridir fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına karşı ırkçı/politik girişimleri kabul edilemez” ifadesine yer verildi.

“Bilinmelidir ki Kıbrıs Türk hekimleri bu ülkedeki her bireyin doğuştan gelen sağlık hakkını din, dil, ırk, cinsiyet ve sosyal statü farkı gözetmeksizin eşit olarak savunmaya devam edecektir" denilen açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın eksik sağlık alt yapısını, sağlık personelini ve organizasyonu gidermek için acilen harekete geçmesi elzemdir. Hekimler üzerlerine düşen görev ve sorumluluğun bilincindedir ve sahadadır. Yöneticiler, derhal sağlık çalışanları ve örgütleri ile işbirliği içinde, bu ülkede yaşayan her bireyin hak ettiği çağdaş ve yeterli sağlık hizmetine ulaşması ve sağlığının korunması için gerekli şartları sağlamalıdır."

