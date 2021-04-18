Kuzey Kıbrıs'ta hekimler yarından itibaren elektif ameliyatları durduruyor

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eylemlerini genişlettiklerini duyurdu.

“Hükümete son uyarımız! Sabrımızın sonuna geldik!” başlıklı bir açıklama yapan TIP-İŞ, 19 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren, elektif ameliyatlar, anjiyolar ve diğer invaziv işlemlerin durdurulması şeklinde eylemlerini genişlettiklerini açıkladılar.

TIP-İŞ 5 Nisan tarihinde acil, tanı ve tedavi gerektiren kurullar dışındaki tüm kurulları durdurarak eyleme başlamıştı.

Hükümetin sorunlara duyarsız kalması nedeniyle eylemlerini 8 Nisan tarihinde eylemlerini genişleten hekimler yatan hasta servisleri, Acil Servisler, Yoğun Bakımlar, Onkoloji, Hemodiyaliz, Talasemi Merkezi, Acil Durum Hastanesi, Ateş Poliklinikleri, Covid-19 aşıları, ameliyathaneler, anjiyografi, endoskopi, kolonoskopi ve 112 Hızır dışındaki hizmetleri durdurmuştu.

14 Nisan tarihinden itibaren ise Yeni Erenköy, Güzelyurt, Trenyolu ve İskele Sağlık Merkezler'indeki mesai sonrası tabiplik hizmetlerini durduran hekimler son olarak yaptıkları açıklamayla 19 Nisan tarihinden itibaren elektif ameliyatlar, anjiyografi ve diğer invaziv işlemlerin duracağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı ve hükümeti sorunların giderilmesi için somut adımlar atmaya davet eden sendika idari mercilerin duyarsızlığa devam etmesi halinde eylemlerini daha da artıracağını bildirdi.