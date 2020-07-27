Kuzey Kıbrıs’ta havacılık çalışanları greve başladı

Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, 1 Ağustos 2020'den itibaren Türkiye'den gelen yolculara 7 günlük karantina uygulanması konusunda tavsiye niteliğinde bir karar almıştı. Ancak konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'den veya Güney Kıbrıs'tan gelenlere 7 gün karantina uygulanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Kuze Kıbrıs'ta görev yapan sivil havacılık sektörü çalışanları durumdan rahatsız olduğunu belirterek bugün hükümet temsilcileriyle görüşme kararı almıştı.

AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; gerçekleştirilen görüşmeden olumlu yanıt alınmaması üzerine sivil havacılık çalışanları greve başladı.

Sivil havacılık çalışanları ülkeye gelen yolcuların PCR test sonuçlarının netleşene kadar karantinada tutulmasını daha sonra ülkeye girişlerinin sağlanmasını talep etmişti.

Grev gece yarısına kadar sürecek

Ülkeye giriş çıkış noktalarında örgütlü 6 sendika, ülkeye girişlerde yapılan PCR sonuçları çıkana kadar yolcuların karantinaya alınması yönündeki talepleri karşılanmazsa bugün saat 13.00’ten itibaren 00.00’a kadar grev yapacak.

Sağlık altyapısının ve pandemi hastanesinin tamamlanmadığını savunan sendikalar, PCR sonucu çıkmadan halk arasına karışan kişiler olduğunu, bu durumun endişe yarattığını belirtti.

Güç-Sen, Kamu-Sen, KTAMS, Kamu-İş, Liman-Sen, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası bugün Ercan Devlet Havalimanı önünde basın açıklaması yaptı.

Sendika temsilcileri, Sağlık Bakanlığı’nın Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın verdiği yetkiyi ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarını uygulamadığını savunarak, hukuk yoluna da başvuracaklarını söyledi.