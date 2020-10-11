Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı

Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylamasında 738 sandıkta kullanılan oyların tümü sayıldı, resmi olmayan sonuçlar açıklandı.

11 adaydan hiçbiri, geçerli oyların yarısından fazlasını alamadı, seçim gelecek Pazar yapılacak ikinci tura kaldı.

UBP’nin adayı Başbakan Ersin Tatar ile bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 18 Ekim Pazar günü yapılacak ikinci tur seçimde yarışacak.

198 bin 957 seçmenin 115 bin 806’sının oy kullandığı seçime katılım oranı yüzde 58,21 oldu.

Oyların 5 bin 27’si geçersiz sayıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Ersin Tatar yüzde 32,34, Mustafa Akıncı yüzde 29,84 ve Tufan Erhürman yüzde 21,67 oy oranıyla en çok oy alan adaylar oldu.

Diğer adaylardan Kudret Özersay oyların yüzde 5,74'ünü, Erhan Arıklı yüzde 5,36'sını, Serdar Denktaş ise yüzde 4,20'sini aldı.

Öte yandan Yüksek Mahkeme yargıçlarının şu an 8 olan sayısının 16’ya kadar çıkarılmasını öngören Anayasa değişikliği teklifi referandumla reddedildi. Açıklanan sonuçlara göre referanduma katılanların yüzde 50,19'u değişikliğe hayır, yüzde 49,81'si evet oyu verdi.