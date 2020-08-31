Kuzey Kıbrıs’ta aşırı sıcaklar nedeniyle belli saatlerde dışarıda çalışma yasaklandı

Hava sıcaklıklarının 45 derecenin üstünde seyrettiği Kuzey Kıbrıs’ta 5 Eylül Cumartesi gününe dek 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağı getirildi.

Kuzey Kıbrıs Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kararı Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği ile görüş alışverişinde bulunarak aldığını açıkladı. Buna göre dışarıda çalışma saatleri sabah 07.00-11.00 ile öğleden sonra 16.00- 20.00 arası ya da 17.00-21.00 arası olarak belirlendi. Yasağa uymayanların ihbar edilmesi istendi.