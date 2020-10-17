Kuzey Kıbrıs'ta AKP'nin istediği oldu

Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçiminin bugün yapılan ikinci turunda Ersin Tatar oyların yüzde 51,74'ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Kıbrıs Postası'nın haberine göre Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda oy kullanılan 738 sandık açıldı.

Kuzey Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) sitesindeki verilere göre, 738 sandık sonucuna göre UBP adayı ve Başbakan Ersin Tatar yüzde 51,74, bağımsız aday ve mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise yüzde 48,26 oy aldı.

Seçim sonuçlarına göre UBP'nin adayı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı seçildi.

Mustafa Akıncı, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Ersin Tatar’ın Ankara’da yaptığı görüşmede Kuzey Kıbrıs'a su taşıyan sistemin tamir edilmesi ve kapalı Maraş’ın bir bölümünün açılması kararlarını seçimlere müdahale olarak değerlendirmişti.

Akıncı bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada da "Türkiye'yi yönetene" bağlı bir makam tarafından "aday olmaman senin ve ailen için iyi olur" mesajının özel kalem müdürü aracılığıyla kendisine iletildiğini söylemişti.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği ise Akıncı’nın sözlerini yalanlayarak Türkiye'nin bir seçim malzemesi olarak kullanılmaya çalışıldığını kaydetmişti.