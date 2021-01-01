Kuzey Ege Otoyolu geçiş ücretlerine bir yılda yüzde 65 zam

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu geçiş ücretine bir yıldan kısa sürede yapılan zam yüzde 65'i geçti.

Kuzey Ege Otoyolu olarak adlandırılan ve 22 Şubat'ta AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan otoyolun otomobiller için Menemen'den Çandarlı'ya geçiş ücreti 20 lira 30 kuruş olarak açıklanmıştı.

1 Ocak 2021 itibariyle ise aynı güzergah için otomobillere uygulanan tarife 33 lira 50 kuruş oldu.

Yani geçiş ücreti geçen bir yıldan kısa süre içinde toplam yüzde 65'in üzerinde oranla zamlandı.