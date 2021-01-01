Kuzey Ege Otoyolu geçiş ücretlerine bir yılda yüzde 65 zam

Şubat ayında açılan Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun geçiş ücretine bir yıldan kısa sürede yüzde 65 zam geldi.

Haber Merkezi

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu geçiş ücretine bir yıldan kısa sürede yapılan zam yüzde 65'i geçti.

Kuzey Ege Otoyolu olarak adlandırılan ve 22 Şubat'ta AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan otoyolun otomobiller için Menemen'den Çandarlı'ya geçiş ücreti 20 lira 30 kuruş olarak açıklanmıştı.

1 Ocak 2021 itibariyle ise aynı güzergah için otomobillere uygulanan tarife 33 lira 50 kuruş oldu.

Yani geçiş ücreti geçen bir yıldan kısa süre içinde toplam yüzde 65'in üzerinde oranla zamlandı.

Haber

Köprü geçiş ücretlerine zam geldi

Haber

Yeni yıla zamla başladık: Doğalgazın ardından elektriğe de zam!

Haber

2021'de uygulanacak zamlı trafik cezaları belli oldu