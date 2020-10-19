Ege Denizi Gökçeada açıklarında dün saat 11.07’de meydana gelen ve Çanakkale açıklarında hissedilen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, açıklamalarda bulundu.

'Deprem 6.3 ile 7 büyüklüğü arasında meydana gelir'

Son günlerde meydana gelen irili ufaklı depremlerin bir çizgisellik oluşturduğuna dikkati çeken Ercan, şu ifadeleri kullandı:

“Kuzey Anadolu Kırığı’nın Yunanistan uzantısı olan Kuzey Ege Kırığı’nda bir hareketlenme var. Bu tabii ki Türkiye’yi de ilgilendiriyor. Depremler Çanakkale’ye yakın olarak Gökçeada, bunun yanı sıra Selanik’in önünde Üç Parmak Yarımadası, yine hemen Atina’nın yanında Eğriboz Adasının kuzeyinde olmak üzere depremler bir çizgisellik gösteriyor. Bu çizgisellik Kuzey Anadolu Kırığı’nın Ege’deki uzantısının etkin olduğunu ve Kuzey Ege’de bir deprem yaratmak üzere hazırlandığını gösteriyor. Büyüklüğü 6,3 ile 7 arasında bir büyüklük olur.”

'Olası deprem Marmara'da hissedilir'

Sözcü’den Mustafa Sarıipek’e konuşan Prof. Dr. Ercan, “Kuzey Anadolu Kırığı, Ege Denizi’ndeki batı uzantısı olup burada son buluyor zaten. Depremi orada yapıp tekrar Anadolu toprağına geri dönecek. Olası 7 büyüklüğündeki depremden Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Edirne kıyı kesimleri etkilenir” ifadelerini kullandı.