Kuzey Buz Denizi’ndeki buz seviyesinde hızlı düşüş

ABD’nin Colorado eyaletinde bulunan Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi, Kuzey Buz Denizi’ni kaplayan buz tabakasının artan sıcaklıklar sonucunda, son 40 yıldaki ikinci en düşük seviyeye indiğini açıkladı.

Açıklamada uydular vasıtasıyla gerçekleştirilen gözlemler sonucunda bu yılın asgari buz tabakasının genişliğinin 15 Eylül günü 3,74 milyon kilometrekare olarak kayıtlara geçtiği ve kayıt tutulan son 40 yıl içinde ikinci kez 4 milyon kilometrekarenin altına indiği belirtildi.

The Guardian’ın haberine göre merkezde görev yapan buzul bilimci Twila Moon, ‘‘Deniz buzullarının bu denli istikrarlı bir şekilde düşmesi son derece çarpıcı. Ama ne yazık ki hiç şaşırtıcı değil’’ diye konuştu.

Buz tabakasının bir siklon fırtınasının buzları kırması sonucu 3,41 milyon kilometrekareye düştüğü 2012 yılıyla şu an kaydedilen değer arasındaki değerin çok fazla olmadığına dikkat çekilirken, bu yıl yaşanan gerilemenin, özellikle küresel ısınma sonucunda Sibirya’dan gelen sıcak hava akımlarının etkisiyle en hızlı 31 Ağustos ve 5 Eylül tarihlerinde gözlendiği kaydedildi. Bu altı gün içinde yaşanan buz kaybı, kayıt altına alından herhangi bir başka yıldakinden daha hızlı gerçekleşti.

Merkez tarafından yapılan açıklamada Kuzey Buz Denizi’ndeki buzulların erimesiyle ortaya çıkan karanlık suların, güneş ışınlarını atmosferin dışına yansıtmak yerine soğurduğu ve böylece ısınma sürecini arttırdığı, bu nedenle bölgedeki sıcaklıkların son 30 yılda dünyanın geri kalanından iki kat daha hızlı yükseldiği vurgulandı.