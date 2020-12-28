Kuzey Akım 2’nin Almanya’dan geçen bölümü tamamlandı

Alman Haber Ajansı’nın (DPA) yapımcı Nord Stream 2 AG şirketine dayandırdığı haberine göre, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin Almanya’nın münhasır ekonomik bölgesinden geçen 2,6 km’lik bölümünün yapımı tamamlandı.

Doğalgaz boru hattının iki paralel kolunda boru döşeme çalışmalarına Danimarka’nın münhasır ekonomik bölgesinde devam edileceği, bu çalışmanın Ocak ortasında başlamasının beklendiği açıklandı.

Proje Rusya’dan Almanya’ya yıllık toplam 55 milyar metreküp doğalgaz taşıyabilecek iki doğalgaz boru hattının Baltık Denizi’nin altından döşenmesini öngörüyor. Kuzey Akım 2 projesinin yüzde 94’ünü tamamlanmış oldu.

2019 yılının sonunda ABD yaptırımları yüzünden İsviçreli Allseas şirketinin projeden çekilmesi nedeniyle Kuzey Akım 2’nin yapımı kesintiye uğramıştı. Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı yapımına 11 Aralık’ta yeniden başlanmıştı.