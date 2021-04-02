Kuzey Akım-2 bölgesinde savaş gemileri tespit edildi

Nord Stream 2 AG şirketinden yapılan açıklamada, 28 Mart 2021 tarihinde, Fortuna boru döşeme gemisinin bulunduğu bölgede tanımlanamayan bir denizaltının ortaya çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, "Fortuna'nın demirleme hattının 1 milden uzak bir mesafede bulunduğunu düşünürsek denizaltı, boru döşeme mavnasının çapa konumlandırma sistemini devre dışı bırakabilirdi ve boru hattına zarar verebilirdi" ifadelerine yer verildi.

Yabancı ülkelere ait sivil gemilerin de etkinliğini artırdığı kaydedilen açıklamada, sivil gemilerin güvenlik bölgesini ihlal ettiğini, tehlikeli mesafeye yakınlaştığı ve çağrılara yanıt vermediği aktarıldı.

Sputnik'in haberine göre açıklamada, "Bunlar, ticari bir projenin uygulanmasını engelleme amacıyla balıkçı gemileri, savaş gemileri, denizaltılar ve uçakların kullanıldığı açıkça planlanmış ve hazırlanmış kışkırtmalar. Bu belki de tarihte bu türden ilk ve eşi görülmemiş bir olay"denildi.

Daha önce projenin yüzde 95 oranında tamamlandığı, sadece 120 kilometrelik bir kısmın kaldığı açıklanmıştı. Boru döşeme çalışmalarında Fortuna ve Akademik Çerskiy adlı iki gemi yer alıyor.