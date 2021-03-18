'Kuyumculardan 500 gram altın teminatı' taslaktan çıkarıldı

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, dün Ankara'da yaptıkları görüşmeler sonucunda, kuyumculardan talep edilen 500 gram altın teminatı şartının yönetmelik taslağından çıkarıldığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı Kuyum Ticareti Hakkında Taslak Yönetmeliğine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, taslakta yer alan ve kuyumculardan talep edilen gündemdeki 500 gram altın teminatı şartının, sektörün yetkili kurumlarının bilgisi dışında talep edildiğini belirten Atayık “Yönetmelik taslağı hazırlık sürecinde konulan, ilgili, ilgisiz sektördeki bazı kişilerin talep ettiği bu altın teminat şartı, Ankara’da yapılan toplantıda, yaptığımız açıklamalardan sonra Sayın Pekcan’ın direktifiyle taslak metninden çıkarılmıştır. Bu kararın özellikle mesleğimizde faaliyet gösteren küçük esnafı korumak amacıyla alındığının bilinmesini isteriz” diye konuştu.

Atayık, "devletin çok önemli bir altın rezervine sahip olduğunu, bu nedenle 500 gram altın teminatına da ihtiyacının olmadığını" söyledi.