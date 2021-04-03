Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt ölü bulundu

Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaymakamın ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yılmaz Kurt, ilk olarak 2001 yılında Kırklareli Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine girdi. Kurt bu dönemde Tokat’ın Almus ve Niksar ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerini üstlendi.

2005 tarihinde Ordu’nun Çatalpınar ilçesine kaymakam olarak atanan Kurt, daha sonra Erzincan/Kemaliye, Rize/Hemşin Kaymakamlığı, Hakkari Vali Yardımcılığı, Erzurum/Tortum Kaymakamlığı, Artvin Vali Yardımcılığı, Giresun/Eynesil Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2018 yılında Aydın/Kuyucak Kaymakamlığına atanan Kurt, 17 Eylül 2018 tarihinde göreve başlamıştı.