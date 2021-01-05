Kuveyt'te Covid-19'la savaşan Kübalı doktorlar ülkelerine dönüyor

Küba'nın Henry Reeve enternasyonalist tıbbi tugayının yüz üyesi, Covid-19 pandemisiyle mücadelede Kuveyt'in sağlık personeli ile yedi ay birlikte çalıştıktan sonra dün Küba'ya dönmek üzere yola çıktı.

Kübalı uzmanlar, 33 bin 753 hastayı tedavi ettikleri ve 374 bin 680 hemşirelik prosedürü uyguladıkları sekiz devlet hastanesinde (Hospital el Jaber, Adan, Mubarach, Ibn Sina, Farvaniya, Jahra, Amiri ve Sahra Hastanesinde) görev yürüttü.

Yapılan bu işin dışında acil servislerde, yoğun tedavilerde çalıştılar ve günde 30 hastaya yardım ettiler.

Prensa Latina'ya göre, 5 Haziran 2020'de Kuveyt'e ulaşan tugay 298 kişiden (198 hemşire, 3 İngilizce öğretmeni, 96 doktor, bir idareci ve bir tugay şefi) oluşuyordu. Bu ekibe daha sonra 39 doktor daha katılırken, tugayın bir kısmı daha erken bir tarihte ülkelerine döndü.

Kuveyt'te, Henry Reeve'in 28'i doktor, 31'i hemşire ve bir tugay şefi dahil 60 üyesi görev yapmaya devam ediyor.