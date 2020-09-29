Kuveyt Emiri öldü

91 yaşındaki Kuveyt Emiri Ahmed El Caber El Sabah, öldü.

Günün erken saatlerinde emirin ölüm haberlerinin internette ortaya çıkmasının ardından, Kuveyt hükümetinin resmi sözcüsünün olayı yalanlamıştı.

Bir kaç saat önce açılşama yapan Emir Divanı İşleri Bakanı Şeyh Ali Cerrah el Sabah, Emir'in sağlığının istikrarlı olduğunu ve kendisine öngörülen tedavinin uygulandığını söyledi.

Şeyh Sabah, 2006'dan beri OPEC petrol üreticisi Kuveyt'i yönetiyor ve 50 yılı aşkın süredir dış politikasına yön veriyor.