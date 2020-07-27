Kuvayı Milliye komutanının adını taşıyan Kültür Evi'ne şeriatçının adı verilmişti: TBMM topu bakanlığa attı

Kuvayı Milliye komutanı Mustafa Necati'nin adını taşıyan kültür evine Nuri Pakdil isimli şeriatçının isminin verilmesi ile ilgili CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a yönelttiği soruları TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç yanıtladı.

Bilgiç, Özgür Özel’in önergesine verdiği yanıtta, Hazine’ye ait olan Mustafa Necati Kültür Evi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisli iken 21 Ağustos 2008 tarihinde TBMM Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan sözleşmeyle kültür ve sanat faaliyetlerinde kulanılmak üzere TBMM’ye tahsis edildiğini hatırlattı.

9 Ekim 2017 tarihinde ise bakanlık tarafından “Sanatsal ve kültürel faliyetlerin sergileneceği mekân sıkıntısı çekildiği” belirtilerek Mustafa Necati Kültür Evi’nin bakanlığa devrinin talep edildiği belirtildi.

TBMM Başkanlığı tarafından bu talebin uygun görülerek Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 21 Ocak 2008’de TBMM Başkanlığı’na tahsis edilen evin sözleşmesinin yenilenmemesi konusunda mutabık kalındığı bildirildi.