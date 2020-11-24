Kütahya'nın ilçesindeki 82 cadde ve sokağa karantina

Kütahya'nın Emet ilçesinde koronavirüs vaka sayısında artış nedeniyle 4 mahalledeki 82 sokak ve cadde, 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, yaklaşık 12 bin nüfuslu Emet ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde 58 cadde ve sokak, Hamam Mahallesi'nde 14 cadde ve sokak, Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 cadde ve bu caddeler üzerine bulunan evler ile Esentepe Mahallesi'nde 1'inci ve 4'üncü etap TOKİ konutları ve 6 caddede 14 gün süreyle karantina kararı aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Emet Belediyesi zabıta ekipleri, karantinaya alına cadde ve sokaklar ile bölgelerde güvenlik tedbirleri alırken, kamu ve özel sektör çalışanları işlerine gidebilecek. Tarım ve hayvancılık ile uğraşanlar ve esnaf faailiyetlerine devam edecek.