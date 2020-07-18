Kütahya'da jandarma karakoluna pompalı tüfekle saldırı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğle saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi, Yeni Mahalle'de bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı binasına pompalı tüfekle iki el ateş ederek kaçtı.

Kimsenin yaralanmadığı saldırının ardından cadde trafiğe kapatıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri araştırma başlatırken, ilçe giriş-çıkışlarında uygulama noktaları kuruldu. Kısa süreli çatışma sonunda Gürkan K., kalçasından yaralı halde yakalanarak, gözaltına alındı.

Gürkan K. sağlık kontrolünün ardından ifade işlemi için Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çelik yelek giydirildiği görülen şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı, bir süre önce gözaltına alındığı için saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Olay yerinde yapılan incelemede ise Gürkan K.’nın Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı binasına 12 el ateş ettiği tespit edildi.