Kütahya’da cami imamı Covid-19’a yakalandı, karantina başlatıldı

Kütahya’nın Emet ilçesindeki Kuyupınar Camii’nde imam olan Ömer E.'de görülen koronavirüs belirtileri üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. İmam Ömer E. tedavi altına alınırken ilk etapta, temaslı olduğu belirlenen 3 kişi de karantinaya alındı.

DHA’nın haberine göre namaz vakitlerinde camiye gelenler arasında da filyasyon ekibince inceleme yapıldığı belirtildi.

Zonguldak’ta da Karaelmas Mahallesi Şehit Bülent Şanal Caddesi'nde bulunan Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görevli öğretmene geçen hafta Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan öğretmen evinde tedavi altına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin çalışması sonunda da temaslı oldukları saptanan okul müdürü ve 4 öğretmen ile 23 öğrenci önlem amaçlı evlerinde karantinaya alındı. Karantina sürelerinin öğretmenler için pazar günü, öğrenciler için pazartesi günü sona ereceği açıklandı.