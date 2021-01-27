Kütahya Surp Toros Ermeni Kilisesi mülk sahibi tarafından yıkıldı. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, yıkımın koruma kararına rağmen gerçekleştirildiğine dikkat çekerek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a “Kütahya Surp Toros Ermeni Kilisesi, koruma kararına rağmen nasıl yıkıldı?” diye sordu.

Paylan’ın soru önergesinde şu ifadelere yer verildi:

“Varlığı 1603 tarihine kadar uzanan Kilisenin şehrin hafızasında önemli bir yeri vardı. Kilise, Müzikolog Gomidas’ın vaftiz edildiği kilise olması açısından da önemli bir hafıza merkezi olarak kabul ediliyordu. 1915’ten sonra kaderine terk edilen Kilise, en son düğün salonu ve sinema olarak kullanılmış, Ermeni toplumunun restore edilmesi veya en azından bir kültür merkezi olarak kullanılması yönünde çağrılarına yetkililer kayıtsız kalmıştı. Surp Toros Ermeni Kilisesi, 27 Ağustos 2019 tarihinde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 5407 nolu kararıyla ‘Korunması Gerekli Taşınmaz’ olarak tescil edilmişti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; “Hiç kimsenin inancına, ibadetine, kutsalına müdahale etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz” ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın; “Türkiye’de camiler, kiliseler, havralar yan yanadır. Farklı din ve kültürlerin, etnik yapıların üyeleri de kardeştir, Türkiye’de ve omuz omuza bir aradadır” açıklamalarına rağmen yapılan bu yıkım, Ermeni vatandaşlar başta olmak üzere, tüm Hristiyanları derinden üzmüş ve yaralamıştır.”

Ersoy’a yöneltilen sorular şöyle: