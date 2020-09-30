Kuşadası'nda mahkemede Covid-19 karantinası: Duruşmalar iptal edildi

Aydın Barosu, Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kalem personeliyle birlikte 14 gün karantinaya alındığını, mahkemenin kapatıldığını duyurdu. Barodan yapılan açıklamada 14 gün boyunca duruşmaların yapılamayacağı belirtildi.

Aydın Barosu Başkanlığı'nın meslektaşlarına yaptığı duyuruda şöyle denildi:

"Söke Adli Yargı ilk derece mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın 30.09.2020 tarih ve 2020/1250 muh. sayılı kararı gereğince Covid-19 pandemisi nedeniyle, Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesi, kalem personeli ile birlikte 14 günlük karantinaya alınmış olup, mahkeme ve kalemin kapalı kalacağı, bu nedenle duruşmaların yapılamayacağı hususu meslektaşlarımızın bilgisine önemle duyurulur."