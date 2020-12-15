AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 05.45’de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 7.08 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kuşadası Körfezi'nde deprem
Merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 05.45’de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 7.08 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.