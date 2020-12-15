Kuşadası Körfezi'nde deprem

Merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Haber Merkezi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 05.45’de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 

Deprem 7.08 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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