Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Kuşadası açıklarında saat 22.21'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 22.21'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 7.78 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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