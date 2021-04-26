AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 22.21'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 7.78 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Kuşadası açıklarında saat 22.21'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 22.21'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 7.78 kilometre derinliğinde gerçekleşti.