Kuşadası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ege Denizi'nde, Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 20 kilometre açığında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 30, 2020
Büyüklük : 5.1 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 20.30 km. Kusadasi (Aydin)
Tarih-Saat : 30.10.2020, 18:14:56 TSİ
Enlem : 37.8331 N
Boylam : 26.8690 E
Derinlik : 7.73 km
Detay : https://t.co/fuMA0DblUk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Deprem Ege Denizi'nde saat 18:14'te meydana geldi. Derinliği 7,73 km olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 5,8-5,9 büyüklüğünde artçı sarsıntılar beklediklerini açıklamıştı.