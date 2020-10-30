Kuşadası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

AFAD saat 18.14'te Kuşadası açıklarında 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi

AFAD, Ege Denizi'nde, Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 20 kilometre açığında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem Ege Denizi'nde saat 18:14'te meydana geldi. Derinliği 7,73 km olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 5,8-5,9 büyüklüğünde artçı sarsıntılar beklediklerini açıklamıştı.