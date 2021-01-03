Atatürk Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarpan THY kargo uçağı zorunlu iniş yaptı.
Atatürk Havalimanı'ndan yerel saatle 08.40'ta kalkan THY'ye ait TK6220 sefer sayılı ISL-ALA (Almati) kargo uçağı zorunlu iniş yaptı.
Kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsü ile karşılaşan kargo uçağın gövdesinde hasar meydana geldi.
Kargo uçağı, iniş için yeterli ağırlığa ulaşabilmek amacıyla Marmara Denizi üzerinde yaklaşık yarım saat yakıt boşaltarak Atatürk Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi.