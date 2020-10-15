Kuş Cenneti’nin kundaklandığı itfaiye raporuyla kanıtlandı

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarının başında gelen, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 15 Eylül tarihinde başlayan yangın ertesi gün kontrol altına alınabilmişti. 1700 dönümlük devasa alanın kül olduğu, Galeriç Ormanı'nın bir kısmına da sıçrayan yangınla ilgili Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının raporuna göre Kuş Cenneti 3 farklı noktadan ateşe verilmiş.

'Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce'

İtfaiye Daire Başkanlığının “Kasıt” başlıklı raporunda şu ifadelere yer verildi: “Olay yerine vardığımızda, yaptığımız araştırmada Kızılırmak Deltası Kıyan mevkiinde meydana gelen yangının deniz istikametinde, birbirinden bağımsız farklı noktalarda alevli şekilde ilerlediği, gelişerek geniş bir alana yayıldığı tespit edilmiştir. Ekiplerin mücadelesi esnasında, zemin yumuşak ve kumlu olması sebebiyle araçların çeşitli aralıklarla zeminde batması sonucu çalışmaların zorlaştığı görülmüştür.

Yangının çıkış sebebi incelendiğinde, söz konusu olayda doğal ısı kaynaklı herhangi bir bulgu ve işarete rastlanmadığı birlikte değerlendirilerek, sazlık, makilik ve kısmen ormanlık alanın kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılması sonucu yanma olayının başladığı kanaatine varılmıştır”

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan araştırmanın tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İmar yangını mı?

Yangın sonrası bölgeye giden TKP Samsun İl Örgütü 'Kızılırmak Deltası kundakçıların yağmasına teslim edilemez' başlıklı basın açıklamasında Büyükşehir Belediye Başkanına yönelttiği sorularla Kuş Cenneti’nin kundaklanma olasılığının neden güçlü olduğuna dikkat çekmiş, “Delta’yı yakanların ve göz yumanların da, ilgili soruşturmanın da takipçisi olacağız” açıklaması yapmıştı.

1994 yılında üç ayrı kriterde koruma altına alınan Delta, anayasa ve koruma ilkelerine aykırı yönetmelik değişiklikliğiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yangından 5 ay önce statü değişikliğiyle ‘kontrollü kullanım alanı’ olarak belirlenmişti. Bu sayede imarın önü açılan Deltayla ilgili yangının ardından Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 19 Mayıs Belediyesi Başkanı Osman Topaloğlu imara açılmayacağı açıklamasında bulunmuşlardı.