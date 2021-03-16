Kuryeye işkence eden patrona istenen ceza belli oldu

Hattat Holding yönetim kurulu üyesi İpek Hattat, tabletinin ekranı kırılınca bir servise göndermiş, tablet yeniden arıza yapınca ilgili şirket kurye göndermişti. Kurye Renas Demirkaya, Hattat tarafından eve kilitlenmiş, ardından küfür ve hakaretlere uğramış, işkence edilmişti.

Renas Demirkaya, evde alıkonulduğu sırada İpek Hattat tarafından hakaretlere maruz kaldığını, köpek dışkısının üstüne oturmaya zorlandığını söylemişti.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli İpek Hattat’ın, "konutta birden fazla kişi ile yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "mala zarar verme", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 12 yıldan 32 yıla kadar hapsi istendi.

Diğer şüpheliler Hüseyin Sami Yüzer ve Veysel Güven için ise "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "konutta birden fazla kişi ile yağma" suçlarından ayrı ayrı 11’er yıldan 25’er yıla kadar hapisleri istendi.

İddianame kabul edilirse şüpheliler, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

Ne olmuştu?

Hattat Holding yönetim kurulu üyesi İpek Hattat, bozulan tabletini almak için evine gelen kuryeyi alıkoymuş, küfür ve hakaret etmiş, hayvan dışkısı üzerine oturmaya zorlamıştı.

Kurye Renas Demirkaya, şikayetçi olacağını belirterek şunları anlatmıştı:

"Bozulan ürününü teslim almak için kapısının önüne gittim, İpek Hattat 'Bunlar dolandırıcı, beni bekletiyorsunuz' diye bağırdı. Ben 'tableti almaya geldim, yaptırıp getireceğim' dedim, bu sırada bana hakaret edildi. İpek Hattat, şoförü ve erkek arkadaşı beni zorla evin içerisine alıp kapıyı kilitledi, 'patronun gelmeden bırakmıyorum' dedi. Ben o sıra patronumu aradım, 'beni bırakmıyorlar, sen gelmeden bırakmayacaklarını söylüyorlar' dedim. Şoförü telefonumu aldı sonra. İpek Hattat iki saat boyunca hakaret etti, küfür etti. Telefonumu paramparça etti. İçeride ayakta dururken hayvanın dışkısının üzerine otur, kirletme oraları dedi, dışkının üstüne oturmamı istedi. 2 saat boyunca hakarete, küfüre maruz kaldım. Polisler gelince de kapıyı açmadılar, polisler kapıyı kırıp içeri girdi."

Olay sonrası İpek Hattat, sevgilisi ve bir çalışanı gözaltına alınmıştı. Alıkoyma suçlamasıyla yapılan gözaltının ardından üç isim de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.