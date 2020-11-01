Kurum, çürük raporlu 2 bina için 'Bize başvurulmadı' dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depreminde yıkılan Doğanlar ve Rızabey apartmanlarıyla ilgili çürük raporlarının olduğunun hatırlatılması üzerine "Bakanlığımıza ya da il müdürlüğümüze böyle bir başvuru yapılmamış" dedi.

Kurum, Rıza Bey Apartmanı enkazı önünde açıklama yaptı.

Doğanlar ve Rızabey apartmanlarına ilişkin daha önce alınan çürük raporları hatırlatılması üzerine Bakan Kurum şubları söyledi:

"Rızabey ve Doğanlar apartmanlarına ilişkin bakanlığımıza gelen herhangi bir -riskli bina şerhi olur- şu an tapusunda riski bina şerhi yok. Dolayısıyla böyle bir tespit yapılıp, bakanlığımıza ya da il müdürlüğümüze böyle bir başvuru yapılmamış. Şimdi böyle bir başvuru olduğu söyleniyor. Böyle bir başvuru yok. Bu konuda da riski bina tespiti yapmak bakanlığımız yetkisinde. Biz bunu her yerde söylüyoruz. İzmir'imizin 30 ilesinde yaşayan vatandaşlarımıza riskli olduğunu düşündükleri binalara ilişkin başvurularını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapmaları halinde müdürlüğümüz gerekli tüm tahkikatı yapacaktır."

Kurum "Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm diyoruz, vatandaşımızın rızasıyla dönüşüm diyoruz. İzmirimizin de bu noktada ihtiyacı olan tüm projelerde olacağız" diye konuştu.

"Bu binalara ilişkin böyle bir başvuru sözkonusu değildir" diyen Kurum "Böyle bir başvuru olsaydı biz müdahil olurduk. Bu başvuru sonrasında binamıza, tapuya şerh koyardık ve riskli gördüğümüz binanın da acilen yıkımını sağlardık. Böyle bir durum sözkonusu değil, bugün bunları konuşmanın, tartışmanın zamanı da değil. Burada vatandaşlarımız enkaz altında yavrularını bekliyor. Bizim odaklanmamız gereken konu bunlardır. Birlik beraberliğimizi sonuna kadar koruyalım. Bu işin siyaseti, polemiği olmaz" ifadelerini kullandı.

Kurum enkaz bölgesinde yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

- Depremin üzerinden 52 saat geçti, aralıksız tüm enkazlarımızda faaliyetlerimiz titizlikle devam ediyor.

- Enkaz arama kurtarma faaliyetleri esnasında çalışma yapan arkadaşlarımızın can güvenliklerini de dikkate alıyoruz.

- Artçı depremler devam edecek, hasarlı binalara girilmemesi konusunda vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum.

- Hasar tespit çalışmalarında an itibarıyla 2 bin 234 binada 28 bin 100 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Ağır, acil ve yıkık sayımız 41'e ulaştı ve 1041 bağımsız bölümden oluşuyor.

- (Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışması) Yan taraftaki görmüş olduğumuz binaların da hasar tespitlerini yaptık. Ağır hasarlı binalar olduğu için onları da anbean lazer tarayıcılarla takip ediyoruz. Oradaki herhangi bir hareket veya yıkılma riski enkazda arama kurtarma faaliyeti yapan arkadaşlarımızın can güvenliği riski açısından çok önemli.

- Ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara da evlerinde oturamayacaklarsa 5 bin lira taşınma ve kira yardımı vereceğiz.

Rızabey Apartmanı'nda çalışma az sayıda ekiple yürütülecek

Öte yandan Rızabey Apartmanı'nda arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bitişiğindeki ağır hasarlı 9 katlı binada yana yatma tespit edildi. Binanın yıkılma riski üzerine Rıza Bey Apartmanı enkazındaki ekipler, çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. Enkaz bölgesinde bekleyenlerin alanı boşaltması istendi. Yapılan incelemelerin ardından, Rıza Bey Apartmanı enkazında, az sayıda ekiple arama kurtarma çalışması yürütülmesi kararlaştırıldı.

