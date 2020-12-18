Kuruluşun ve kurtuluşun lideri: Stalin 142 yaşında

Bugün Sovyetler Birliği'nin unutulmaz lideri, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Josef Stalin'in doğum günü. 18 Aralık 1878 yılında fakir bir Gürcü ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen Stalin, tarihe, yoksul bir köylü ülkesinde büyük mücadele ve fedakarlıklarla kurulmuş dünyanın ilk sosyalist devletini 30 yılda dünyanın süper gücü haline getiren yönetimin başındaki isim olarak geçecekti.

O gözlerini yumduğunda Sovyetler Birliği kaderi yıkılmak olan bir ülke olmaktan çok uzaktı. Hatta tam tersine, dünyanın sosyalist geleceğinin önderliğini büyük bir başarıyla sürdüren, yurttaşlarına dünyanın hiçbir ülkesinin sağlayamadığı imkanları eşit şekilde paylaştırmayı başarmış, milyonlarca yurttaşının canı pahasına insanlığı faşizm belasından kurtarmış prestij sahibi bir ülkeydi.

Ve o ülkenin önderinin itibarı da bir o kadar yukarlardaydı. New York sokaklarına bile Stalin posterleri asılıyor, adı saygı ve minnetle anılıyordu.

Çünkü 7 Kasım 1941 günü Kızıl Ordu'ya faşizmi imha edecek emir onun ağzından çıkmıştı: Avrupa'nın köleleştirilmiş halklarını kurtarmak için... İleri!

Biz de kuruluş ve kurtuluşun büyük önderini doğum gününde, insanlığın en karanlık günlerinde yaptığı o konuşmasıyla selamlıyor ve anıyoruz: