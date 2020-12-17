'Kuru ekmek yiyorsa aç değildir' diyen AKP'linin yemek fişini belediyeye yazdırdığı ortaya çıktı

“Kuru ekmek yiyorsalar aç değiller demektir" sözleri ile gündem olan AKP’li Denizli Milletvekili Şahin Tin'in, yediği kebapların fişlerini Denizli'nin Çivril Belediye Başkanlığı’na yazdırdığı ortaya çıktı.

Gerçek Gündem'in ajansmuhbir adlı bir sosyal medya kaynağına dayandırarak yaptığı habere göre Şahin Tin, yediği kebapların parasını Çivril Belediye Başkanlığı'na ödetti.

Tin, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay konuşurken, “Millet aç deyince hoplamayın arkadaşlar, millet aç, perişan. Evet, herkesin midesine bir şey giriyor, kuru ekmek giriyor” sözlerine karşılık, “O zaman aç değil demek” demişti.