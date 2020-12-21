Kuru ekmeği reva görüyorlar: Hesap sormayacak mıyız? 

Boyun Eğme Dergisi'nin bu hafta çıkan yeni sayısında asgari ücret tartışmalarına yer verildi. Dergide yapılan değerlendirmede "Meclis tutanaklarına da geçti: Ekmeğimizle kelimenin tam anlamıyla oynuyorlar. Muhtaç bir toplum yaratmaya çalışıyorlar. Asgari ücret tartışmalarının özeti budur" denildi.

Sadece işsizler değil, çalışmakta olan ya da işsizden sayılmayan geniş kitleler açlık sorunuyla karşı karşıya olduğu gerçeği ortada duruyor. Yoksulluk sınırı 8 bin TL’nin üzerine çıkmış durumda. Boyun Eğme Dergisi'nin 244. sayısında yer alan asgari ücret tartışmaları üzerine yapılan değerlendirmeyi sizlerle paylaşıyoruz.

Ekmek mücadelesi deriz, ekmek kavgasındadır emekçiler, gençler ekmeğini kazanmak için hayata atılır...

Türkiye'de her ne kadar Ekmek için Ekmeleddin'e kadar sulandırıldıysa da mesele, ekmek de, ekmek için verilen mücadele de kutsaldır. Oysa bugün mecliste ekmeğin dahi iktidar tarafından halka çok görüldüğünü görüyoruz. Fransız aristokrasisini aratmayacak bir bönlük, kibir ve acımasızlık meclis tutanaklarına işlenmiş durumda. Bir AKP vekili “kuru ekmek yiyorlar, öyleyse aç değiller” diyecek kadar pişkinleşebildi. Halkın durumunu zerre ciddiye almadıkları, aynı partinin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nın gözümüzün içine baka baka “Türkiye’de yoksulluk yok” diyebilmesinden belli.

Muhalefetin pazarlığı sudan ucuz

Peki bu rahatlık nereden geliyor? İki şeyden… Birincisi, biliyorlar ki ipler ellerinde. Tespit komisyonundaki 15 üyeden beşi patron temsilcisi. Beşi güya “tarafsız” hükümet sözcüleri. Kalan beşi ise göstermelik birkaç açıklama dışında ne işçileri örgütleyebilen, ne mücadele eden Türk-İş. Dolayısıyla asgari ücret pazarlığını patron, patron devleti ve onların kulağına taktik fısıldayan arabulucu sendikacılar yapıyor. Halk geçimi adına kararı halkın sırtından geçinenler veriyor. Asgari ücreti patronlar belirliyor. İkincisi, bu pazarlığın karşısında güya muhalefet adına konuşanların önerileri sudan ucuz! Halkın onlarca ihtiyacı karşılanmamış halde dururken, öğrencilerin öğrenim kredileri, çiftçilerin tarım kredileri, hane halkının ihtiyaç kredileri birikirken, 3 küsür bin lira asgari ücret önermekle mi çözülecek yoksulluk derdi?

İktidarıyla muhalefetiyle düzen siyasetçileri üç kuruşun (ya da üç bin liranın, fark eder mi?) pazarlığını yapıyor. Sonuç kuru ekmeği işaret edip, halkı açlık sınırının altında asgari ücrete mecbur etmek oluyor.

Bu tuhaflık son bulacak

Bu tabloda bir tuhaflık olduğu açık değil mi? Bizim ihtiyacımıza, bizim asgarimize patronlar karar veriyor. Oysa bu ülkede işçi sınıfı ne zaman ağırlığını koysa asgari ücret konusunda da kazanım elde etti. Asgari ücretler reel olarak ancak DİSK’in kuruluşu sonrasında yapılan grevlerle, 1980’li yılların sonunda kamu işçilerinin gerçekleştirdiği bahar eylemleriyle yükseldi. Çözüm ortada; işçi sınıfı örgütlenecek, bu tuhaflığa son verecek.

Asgari ücret ancak sekiz gün yetiyor

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi, geçtiğimiz günlerde açlık ve yoksulluk sınırı çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre 2003 yılının Kasım ayında dört kişilik bir aile, günlük minimum 15,5 TL’ye sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 81,3 TL’ye sağlıklı beslenebiliyor. Buna göre 17 yıllık zaman zarfında açlık sınırı 5,25 kat arttı. Aynı dönemde enflasyondaki artış ise 4,8 kat oldu. Yani açlık sınırındaki artış genel enflasyondan daha fazla arttı.

Çalışmaya göre, eşi çalışmayan, iki çocuklu bir asgari ücretlinin eline asgari geçim indirimi dahil 2435 lira geçiyor. Bu ücret asgari ücretlinin geçinmesi için gerekli ücretin (yoksulluk sınırının) üçte biri bile değil. Asgari ücretlinin geliri, yapması gereken harcamalar dikkate alındığında, ancak sekiz gün yetiyor.

Asgari ücreti mi tartışıyorsunuz?: Masaya oturmadığınız işçiler burada

Türkiye’de ortalama ücretin asgari ücret altında kaldığı bir dönemde asgari ücret tartışmaları devam ediyor. Devletin bütün desteğini arkasına alan patronlar açıktan işçi haklarına saldırırken, yetmezmiş gibi bir de teşvikler alıyor. Ücretsiz izin dayatması pandemi döneminde işçileri açlıkla karşı karşıya getiren uygulamalardan birisi oluyor. Tüm bunlar yaşanırken asgari ücret tartışmasında masada olmayan muhalefet ise açlık sınırına yakın rakamları emekçilere mücadele konusu olarak sunabiliyor. Sonucu baştan belli olan bu tartışmada bir de masada olmayan işçiler var. Patronların Ensesindeyiz Ağı bünyesinde örgütlenen sektörel dayanışma ağlarının asgari ücret tartışmaları hakkındaki görüşlerini derledik.

Banka Emekçileri Dayanışma Ağı: Türk-İş bizi temsil edemez

Türkiye'de banka emekçileri devamlı işten atılma korkusu yaşayarak, uzun ve karşılığı ödenmeyen mesai saatleri ve sistematik baskı ve mobbing altında çalışmak zorunda bırakılıyor. Banka emekçileri bu acımasız sömürü koşullarının yanında, sanılanın aksine oldukça düşük ücretler almaktadır. Bu durum öyle bir noktaya vardı ki, Denizbank İletişim Merkezi'nde çalışan emekçilerin ücretleri yasal kesintilere bankanın yaptığı kesintiler eklendiğinde bazı aylarda asgari ücretin altına düşmekte, yine İş Bankası'nda on yılı aşkın süredir çalışan emekçilerin maaşları munzam sandık ve sendika aidatı gibi kesintiler nedeniyle asgari ücretin altına düşmektedir. Bankacılık sektöründe örgütlü olan ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda geçtiğimiz yıl "uzasa işi karıştıracağız, en azından kapattım böyle" diyen işçi düşmanı bir sendika bizi temsil edemez. Çalışanlar isyan ederken Akbank patronunun 3 milyon liraya saat, Yapı Kredi patronunun 100 milyon liraya daire aldığı böyle bir düzende yoksulluk ücretlerine mahkûm olmak istemiyoruz.

İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı: Dakika hesabıyla ücret almak istemiyoruz

İş cinayetlerinde, zorlu çalışma koşullarında, sağlıksız şantiyelerde inşaat işçileri her gün ölürken asgari ücreti belirlemek nasıl mümkün olabilir? Her yıl olduğu gibi bu yıl da “şu kadar mı olsun bu kadar mı olsun?” tartışmasına başladılar.

İnşaatın patronları Cengizler, Limaklar, Kolinler servetine servet katarken milyonlarca emekçinin işsiz kaldığı, ücretsiz izne gönderildiği salgın döneminde, inşaat işçileri salgın koşullarında çalışmaya devam etti. Kimisi kısa çalışma ödeneği ile daha fazla sömürülerek, kimisi ülkede artan işsizlik ile korkutularak…

Birçok çalışma alanında olduğu gibi şantiyelerde de neredeyse tüm işçiler ücretlerini asgari ücret üzerinden alır, geri kalanı ise elden verilir. Elden verilen kısım yevmiye usulü saat başı hatta neredeyse dakikaların hesabı yapılarak verilir. Yediğin yemeğin hesabı yapılıp nereden ne kessek derdine düşülür ve emekçilerin ücretinden kesilir.

Patronların cebini her fırsatta dolduran bu düzende, günlük çalışılan saati dilediği gibi düşük gösteren, esnek çalışmanın zaten çok yaygın olduğu sektörde daha fazla mesai yaptıran patronlar bir de pandemiyi fırsata çevirip bizleri işsizlik ile tehdit ediyor.

Tüm bunlar ortadayken konuşulan rakamlar hiçbir şeyi ifade etmiyor. Bizler insanca yaşamak için şantiye şantiye örgütlenmeye, mücadele etmeye devam ediyoruz.

Ankara Sanayi Emekçileri Dayanışma Ağı: Rakam belli, tartışmalar oyundan ibaret

Bugün asgari ücret tartışmaları bir oyuna benziyor. Sahnenin bir kenarında 18 yıllık iktidarında sahibinin sesi olduğunu her attığı adımda kanıtlamış, patronları her dönem teşvik yağmuruna tutmuş, pandemi döneminde ardı ardına işçi düşmanı yasalar çıkaran AKP iktidarının temsilcisi Bakan var. Yanında memleketin gerçek sahibi benim diye hatırlatmak ister gibi oturan patronların temsilcisi, diğer taraftaysa sözde işçileri temsilen sarı sendika var.

Komisyonun dışındaysa yoksulluk sınırının yarısının altında kalan rakamları öneren muhalefet partileri var. Ülkemizde hayat pahalılığı, kiralar, faturalar almış başını giderken ülkenin sendikaları, muhalefet partileri “üç mü olsun dört mü olsun” diye tartışıyor. Her şey emekçilerin işsizlik, geçim derdi, hayat pahalılığı, ücretsiz izin, esnek çalışma gibi gerçek sorunlarını gizlemek için yapılıyor.

Baştan belli olan asgari ücret rakamını açıklamaya kadar bir oyun sergileniyor. Patronların Ensesindeyiz Sanayi Emekçileri Dayanışma Ağı olarak baştan belli olan bu oyunda olmadığımızı söylüyoruz. Fabrikalarda, sanayilerde işçileri bu oyuna karşı mücadeleye, bu oyunu bozmaya çağırıyoruz.

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