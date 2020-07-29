Kurtuluş Parkı'nın üniversiteye tahsis edileceği iddiasına mimarlardan tepki

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kurtuluş Parkı’nın TED Üniversitesi’nin kampüs alanına dahil edilmesine ve Büyükşehir Belediyesi’nin bu duruma sıcak bakmasına ilişkin iddiaları değerlendirdi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Öncelikle bu iddiaların doğru olup olmadığının Büyükşehir Belediyesi ve adı geçen üniversiteler tarafından açıklanması gerekir. Böyle bir tahsisi tahayyül bile edemeyiz. Kurtuluş Parkı kamusal alan olarak Ankaralılara aittir” dedi.

“Ankara’nın nefesi ve doğal SİT alanı olan bir kamusal alanın bir üniversitenin kampüs alanına dönüştürülmesi mümkün olamaz" diyen Candan böyle bir tahsise ne Ankaralının ne de meslek odalarının izin vereceğini söyledi.

Candan "Bütün bir parkın bir üniversiteye tahsis edilmesi söz konusu olmasa da, parkın kullanılmayan alanına üç üniversite öğrencilerini kapsayan bir öğrenci merkezi kurulacağına yönelik hamleler, toplantıları ve görüşmelerin yapıldığı bilgisi bize de geldi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve TED Üniversitesi’nin parkın belli bir bölümünde, özellikle ortada bulunan kullanılmayan alanda bir öğrenci merkezi yapma yaklaşımı içerisinde olduğunu ve projeler yapıldığını duyuyoruz. Bir tahsis ya da yeni yapılaşmanın kabul edilmeyeceği çok açık ve nettir” dedi.

'Parkın bakımı belediye tarafından yapılmalı'

Kurtuluş Parkı’nın birinci derece sit alanı olduğunu hatırlatan Candan, şunları kaydetti:

“Belediyenin asli görevlerinden birisi parkların bakımını yapmaktır. Kurtuluş Parkı aynı zamanda birinci derece sit alanıdır. Sadece üç üniversitenin bir araya gelerek çaba içerisinde olması güzeldir ancak eksiktir. Meslek odalarının ve Ankaralıların katılımı ile katılımcı bir düzenleme, yapılması yıllardır özlenen hamlelerdir. Bu iyileştirme çabası karşılığında bir tahsis istememiş olmaları üniversiteden beklenendir. Öte yandan Kurtuluş Parkı’nın bakımı karşılığında Kurtuluş Parkı’nın ortasında bulunan buz pateni pisti ve düğün salonu alanın öğrenci merkezi olarak üniversitelere tahsis edilmesi ise çok tartışmalıdır. Adı geçen üniversiteler, Kolej’e yayılmak istiyor olabilirler. Bu süreç başlarsa Kurtuluş Parkı ile sınırlı kalmaz, çok katlı otopark, Yenişehir Pazarı ve Hıfzısıhha Yerleşkesi de bu sürecin bir parçası haline gelebilir. Kamusal olan bir alanın kampüsleşmesi kabul edilemez. Kurtuluş Parkı’nın iyileştirilmesine ilişkin çalışmalar, herhangi bir şekilde bir beklenti olmadan, ortak akılla üretilmelidir. Bakımını ve uygulamasını da belediye yapmalıdır.”

