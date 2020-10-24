Kurtulmuş: İşi bu noktaya getiren ABD'nin katı tavrı

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te ABD seçimleri ve S-400 tartışmasına ilişkin konuştu.

"Biz Türkiye olarak başka bir ülkedeki seçimin nasıl seyredeceği, seçimi kimin kazanacağı, taraf tutmak gibi bir pozisyon içinde yer almayız. Amerikan seçimlerini yakından takip ediyoruz. Amerika'da Trump'ın ya da Biden'ın kazanacak olması; buna göre ilişkilerimizi düzenlemeyiz" diyen Kurtulmuş, "Amerikan seçimleri başka, seçim sonrası senaryoların seyri başka... A planımız da B planımız da açıktır. Bazen maksadını aşan yorumlar ortaya çıkıyor. Sanki Türkiye'nin atacağı adımlar, Amerikan seçimlerinin seyrine göre değişecek gibi. Bunlar doğru değildir. Bütün hazırlıklarımızı yaptık" ifadesini kullandı.



S-400 gerilimine ilişkin de konuşan Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

Bir kere S400 meselesinin bugüne gelmesi, Türkiye'nin tercihi değildir. Bu işin bu noktaya gelmesindeki temel neden de ABD'deki politikacılarının tutumu. Türkiye'nin bir hava savunma sistemine ihtiyacı var. Biz bunu ya NATO'dan ABD'den temin edeceğiz. Yıllardır 'senatodan geçmez, komisyondan geçmez' gibi mazeretler... Sen vermezsen, biz bunu temin etmek zorundayız. Türkiye S-400'e yöneldi. İşi bu noktaya getiren ABD'nin katı ve tutucu tavrıdır. Birileri şundan endişe ediyor olabilir. Türkiye milli savunma sanayiindeki çıkışı sürdürdükçe, Allah'ın izniyle hava savunma sistemleriyle ilgili orta vadede kendi savunma sistemlerini... Nasıl ATAK helikopterlerini, İHA ve SİHA'larını yapabildiyse, Türkiye hava savunma sistemi kurabilecek noktaya gelecek. Bunun vermiş olduğu bir telaş da mümkün.