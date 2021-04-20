Kurtlar sofrasındaki emekçinin hayatı

Son yasakların gündeme gelmesiyle birlikte birden fazla başlıkta yaşanan tartışmalara şahit oluyoruz .Tartışıyoruz, eleştiriyoruz, gündeme getiriyoruz ve yol almaya çalışıyoruz.

Tartışmaları elbette sadece bugünün bakiyesiyle değerlendiremeyiz.

Nasıl değerlendireceğiz?

Aslına bakarsak bütün hengamenin arasında, ana akım medyada ve meclis partilerinin gündeminde pek ilgiyle karşılanmayan emekçiler kaynıyor .

Çünkü; emekçilerin patronlarla kavga ettiği bir çizginin belirginleşmesi kendine mazhar siyasi alışkanlıkları olan pek değerli ‘AKP karşıtı’ çevrelerde önem arz etmiyor .

Orada ilgi çeken gündemler başka.

Erdoğan’ın sarayda kurduğu ejder meyveli ittifak sofrasına karşılık, sağcı ittifak ortakları ile HDP’yi aynı sofrada tutmanın hesaplarını yapıyorlar .

O sofrada kimler var ?

Ortadoğu’da eli kana bulanmış sabık başbakan, ucuz sempati numaralarıyla yarışa dahil olmaya çalışan emekli, Erdoğan yamağı bir bakan, Sivas’tan beri yakından tanıdığımız aydın katillerinin ağabeyi, yol arkadaşı, suç ortağı bir yobaz ,devrimcilerin hapishanelerde canlı canlı yakıldığı dönemde devletin sopasını sallayan eskimiş ‘asenalar’..

Bir de masanın popüler aktörleri var.

Umut ve özgürlük müjdecisi diye milyonlarca emekçinin önüne koyulmuş popüler aktörler.

İbadethanede saatlerce ayet okuyan ve naklen servis edileninden, Bahçelievler Katliamı’nın yaşandığı bir şehirde, katillerin yol arkadaşı olduğunu gururla söyleyenine.

Şairin dediği gibi;

‘Masada masaymış ha

Bana mısın demedi bu kadar yüke..’

Şairin bahsettiği yükü taşıyanın kimler olduğunu hepimiz biliyoruz. Tartışmaya kapalı burası.

Covid-19 sürecinde ortalama 12 saat mesai normaliyle çalışan market işçileri önemli kısmı. Eldiven zaten yok, maskenin ikincisini istediğinde de ‘zor dönemde hadsizlik’ olarak değerlendirilen yüzbinlerce insan. Depolarında mal-kabulü yaparken aynı anda kasada satış yapması beklenen market işçileri bile var.

AVM emekçileri de onlardan farklı değil. Yarım milyonun üzerinde bir insan topluluğundan bahsediyoruz. Kapanma tartışmalarında dikkat ederseniz; AVM’ler, hakkında karar alınmayan ve bu kadar göz önünde bulunan en belirgin çalışma mekanları.

Öyle lafı dolandırıp, sırtından dönmenin faydası yok. Bu belirsizliğin sebepleri düzene içkin bir sürü dengeyi içeriyor.

Ancak öne çıkan iki sebep olduğunu söyleyebiliriz:

Birincisi; iktidarın, patronların ağzına bir parmak bal çalma isteği.

İkincisi de piyasa normallerinin toplumun görünen yaşam alışkanlıkları açısından hissedilir etkisini perdeleme arzusu.

O yüzden geçelim o tedbir paketlerini, tedbir paketlerine itiraz etmek için verilen, hiçbir karşılığı olmayan meclis önergelerini. Hepsi için gündem seçim sathında emekçinin sayıyla ‘1’ oyunu almak. İşçiler onlar için sadece matematiksel hesabın içinde birer sayı.

Aksi mümkün olsa TÜSİAD ziyaretleri için sıraya girip kameralara sırıtırlar mıydı?

**

Diğer yandan planların, alınan kararların neresinden baksanız Erdoğan’ın yüzündeki insana düşman iktidar portresi akıyor.

Sabancı yalıdan gülerek poz verirken bu portreye bakıyor.

Yüzbinlerce insan ücretsiz izinde doğalgaz faturasını ödeyemediğinden havaların ısınmasını bekliyor. Öyle bahar gelsin diye değil ,çocuklarının her akşam üşüdüğünü görmemek için.

‘En yakışıklı erkek ödülü’ nün sahibi Ağaoğlu da dolardan pasta kesiyor, o insan düşmanı portreden güç aldığı için.

**

Herkes haklı olarak , bu olağanüstü 1 yılın muhakemesini yapıyor .

İşte bu yorucu yılın hesabı, en çok hizmet -ticaret işkolundaki işçiler için sancılıdır desek yanılmayız.

Kapalı bir mekanda sebepsiz kalmanın ‘sözde’ yasaklandığı koca bir yıl, 12 saat mağazanın içinde kalmak bir tek onlara zorunluydu . Büyük kısmı sağlık emekçileri gibi kamu görevi gördüler, görüyorlar.

Büyük kısmımız haklı olarak covid-19 sürecinin başında sokağa ekmek almaya çıktığımızda bile tedirgin ve tereddütlü idik.

Onlara tereddüt etme hakkı bile tanınmadı. 2020 Mart ayında yayınlanan ilk genelgeyi takiben sabah gün doğmadan mağazaları açtılar, depolara ürün taşıdılar, marketlerde reyon dizip, kasanın başına geçtiler.

Gördüğüm birçoğuyla ile konuştum. Geçtiğimiz yılın azımsanmayacak kısmını onlarla beraber AVM’lerde ,marketlerde geçirdim.

Yakın bir zamanda genç bir market işçisi ile görüşürken, nasıl da güzel değiştiğini gördüm.

Daha umutluydu, ayağı yere basıyordu. Hayranlıkla ve sevinçle dinlerken bir anda çıkarıp bir bildiri uzattı.

Sonra ses etmeden dinlemeye devam ettim. Kafasını kaldırıp baktı ve usulca bir şey söyledi:

‘Ne güzel de yazmışlar anlatamadıklarımı kardeş’ dedi ‘Gücümüz birliğimizden gelir.’

Bütün bir yıl onca eşe, dosta, yoldaşa sarılamadık; ancak en çok birlikten doğan gücü anlatan kardeşime sarılamamak burktu içimi.

Emekçiye Kim Dost Kim Düşman?

Nereden nereye geldik diyorsanız sonucu o yüzden belli bir tartışma bu .

Saraydaki ejder meyveli masadan emekçiye ne kadar fayda varsa; bir yerden sonra, karşısındaki beş benzemezin olduğu masadan da o kadar fayda var.

Popüler aktörlerin duygusal yıkımını her seferinde emekçilere ödettiler.

Şimdi yağma yok; emekçi kendi örgütlerini yaratıyor, var ediyor .

İki masa adına da üzgünüz. “Kurtlar Sofrası” bizim için sadece değerli aydın Atilla İlhan’ın romanıdır .

Oturup emekçinin kanının içileceği yer değil..