Kürtçe tercüman Kürtçe bilmediği için duruşma ertelendi

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde Kürtçe tercüman krizi yaşandı.

Halk TV'den Ali Isıyel'in haberine göre, "terör örgütü üyeliği", "terör örgütü propagandası yapma" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet"ten yargılanan bir tutuklu sanık, SEGBİS'le katıldığı mahkemede Kürtçe savunma yapmak istedi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, listeden yeminli Kürtçe tercüman çağırdı. Fakat listeden çağrılan tercümanın Kürtçe bilmediği anlaşıldı.

Halk TV'ye konuşan Avukat Meltem Özel, “Savunma başlayınca tercümanın yetersizliği belli oldu hemen. En basitinden ‘lepirsin’in Türkçesini dahi bilmiyordu” ifadelerini kullandı.

Birkaç yerde tercümanı düzelttiğini belirten Özel, dosyada sanık müdafii olduğu için usule aykırı olması nedeniyle bire bir tercüme yapamadığını ifade etti.

Hâkimden 'İstersen Türkçe savunma yap' önerisi

Sanığın kelime kelime tekrarlamasına karşın, tercümanın her defasında “Anlamıyorum” demesi üzerine hâkim, “Böyle olmuyor. Birbirinizi anlamıyorsunuz. İstersen Türkçe savunma yap” önerisinde bulundu. Buna karşın sanık, Türkçe’sinin Kürtçe’si kadar iyi olmadığını belirterek Kürtçe savunma yapmak istediği konusunda ısrarcı oldu.

Duruşma Kasım ayına ertelendi, tutukluluğa devam kararı verildi

Bunun üzerine mahkeme başkanı duruşmayı erteleyeceğini belirtirken, Avukat Özel, müvekkilinin 1,5 yıldır tutuklu olduğunu belirterek yakın bir zamana ertelenmesini talep etti. Ancak mahkeme duruşmayı kasım ayının ortasına verdiğini ve tutukluk hâlinin devamına karar verdiğini açıkladı. Gerekçede, savunmanın alınamamış olması ile mevcut delil durumu gösterildi.

'Bu sıkıntıları sürekli yaşıyoruz'

Özel, ara karar için mahkeme salonu önündeyken bir meslektaşıyla karşılaştığını belirterek, onun da Kürtçe savunmada sıkıntı yaşadığını aktardığını ifade etti.