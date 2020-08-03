Kürtçe anons talebine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sivil Havacılık Organizasyonu'nu işaret etti

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, TBMM Başkanlığı'na önerge veren HDP'li Ebru Günay, havaalanı, liman, otogar ve garlardaki anonslarda, bilgilendirme kitapları ve tabelalarda Kürtçe'ye yer verilip verilmeyeceği yönündeki çalışmaları sordu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Günay'ın sorularına şu yanıtı verdi:

"ICAO tarafından sivil havacılıkta kullanılacak resmi diller İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince olarak belirlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dilinin Türkçe, uluslararası havacılık dilinin ise İngilizce olması nedenleriyle anons ve yönlendirmeler bu kapsamda yapılmaktadır. Uçuş bilgi, anons ve danışma hizmetleri uluslararası metinlere göre Türkçe ve İngilizce olarak yapılmaktadır."