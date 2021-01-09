Kürsüyü çalan Floridalı tutuklandı

Adam Johnson, Çarşamba günü ABD Kongre binasındaki protesto sırasında neşeli fotoğrafının tüm dünyada ünlü hale gelmesinin ardından Cuma gecesi Florida Eyaletinde polis tarafından tutuklandı.

Yetkililer, 36 yaşındaki Floridalı'nın ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi’nin kürsüsünü binada baskın sırasında çekilen ünlü fotoğrafta görülen adam olduğu iddia ediyor.

Baskın sırasında Pelosi’nin ofisinde bir masada otururken fotoğraf çektiren Richard Barnett de dahil olmak üzere, olaya karışan çok sayıda protestocunun tutuklanmasını takiben gelen gelişmeye göre Johnson Pinellas ilçe hapishanesinde tutuluyor.

Tutuklama kayıtları, Johnson’ın fotoğraftan sonra tıraş olduğunu gösterdi.

Kürsünün akıbeti halen bilinmiyor.