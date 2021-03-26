Kurşun seviyesi yüksek çıkan metal işçileri tedavi olamıyor: ‘İlaç yok’

Çorum’daki Ekmekçioğulları Metal Fabrikası’nda işten çıkarılan işçiler kanlarındaki kurşun seviyesinin yükselmesi nedeniyle sevk edildikleri Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’nde “ilaç yok” denilerek tedavi olamadıklarını bildirdi.

İşten çıkarılan işçilerden Abdürrahim Birin “Kanında kurşun yüksek çıkan arkadaşlarımız tedavi olmak için Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi’ni aradıklarında ilaç olmadığı, gelmemeleri kendilerine söyleniyor. Hatta İstanbul’da da ilaç olmadığını söylemişler. İlaç olmadığından dolayı arkadaşlarımız tedavi göremiyorlar” dedi.

Birin, Çorum’daki metal işçilerinin kanlarındaki kurşun seviyesi yükseldiğinde Ankara’daki meslek hastalıkları hastanesine sevk edilerek serumla tedavi gördüklerini ancak bir aydır kendilerine ilaç olmadığının söylendiğini, ilacın ne zaman geleceğininse belli olmadığının belirtildiğini anlattı.

Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını söyleyen Birin “Bir-iki hafta geç gittiğimiz oluyordu ama şimdi direkt ilaç yok gelmeyin diyorlar” dedi. Birin yaklaşık 30 arkadaşlarının bu hastalıktan mustarip olduğunu söyledi.

İşçilere uygulanan tedavide kullanılan malzeme ve ilaçlar...

Ekmekçioğulları Metal'de Birleşik Metal-İş’e üye olmaları sonrası 60’a yakın işçi salgın döneminde Kod 29’la tazminatsız olarak işten çıkarılmıştı. İşçilerin direnişleri ve müfettiş raporu sonucunda fabrika işten çıkış gerekçesini Kod 04’e çevirmek zorunda kalmış ve işçiler tazminat haklarını kazanmışlardı.

Şirket işsizlik tazminatını ödemiyor, 'mahkeme sonucunu bekliyoruz' diyor

Ancak Birin bu konuda da sorun yaşadıklarını, Anadolu Hayat Emeklilik şirketinin Ekmekçioğulları patronunun sözlü beyanına dayanarak kendilerine işsizlik tazminatını ödemediğini söyledi.

Birin şöyle konuştu:

“Anadolu Hayat Emeklilik’e işsizlik tazminatı primleri ödedik. Sendikalaştığımız için işten çıkarıldık. Bizden evrak istediler, biz de o evrakları gönderdik. Bize 'işverenin doldurması gereken bir form var' dediler. Biz sigorta şirketine bir yazı yazarak işyerinden problemli ayrıldığımızı, bize bu evrakları vermediklerini söyledik. Sonra işveren aramış sigorta şirketini ve ‘biz bunları Kod 29’la çıkardık, mahkemeliğiz’ demiş. Onun sözlü beyanına dayanarak şirket bize ‘mahkeme sonucunu beklemek zorundayız, mahkeme sonucundan sonra biz paranızı öderiz’ diyor."

Bu nedenle işsizlik tazminatlarını alamadıklarını belirten Birin “Biz bütün evrakları gönderdik, işsizlik maaşı aldığımıza dair evraklar da dahil. İşten çıkış belgemizi gönderdik. Bizim evraklarımızı dikkate almıyorlar, patronun sözlü beyanıyla bizi mağdur ediyorlar” dedi.