'Kürşat Ayvatoğlu’nun mal varlığı inceleniyor'

MASAK'ın, kokain içerken görüntülenen ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılan eski AKP Genel Merkez çalışanı Kürşat Ayvatoğlu’nun mal varlığını araştırdığı belirtildi.

Gazeteci Alican Uludağ'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Ayvatoğlu’nun mal varlığına yönelik soruşturma başlattı. Alınan bilgiye göre Ayvatoğlu’nun ifadesinin doğru olup olmadığı, malvarlığının gerçekten araç alım satımından olup olmadığının araştırılması için savcılık MASAK’a yazı gönderdi. MASAK da Ayvatoğlu’nun geçmişe yönelik tüm malvarlığını incelemeye başladı. Hazırlanacak rapor, savcılığa gönderilecek. Eğer suçtan elde edilmiş bir malvarlığı bulgusu tespit edilirse bununla ilgili da adli işlem yapılacak.

Ne olmuştu?

Lüks bir araç içerisinde kokain çekerken görüntüleri ortaya çıkan Ayvatoğlu, savcılık tarafından önce gözaltına alınmış, ifadesinde “Kokain değil, pudra şekeriydi, şaka amaçlı çektik” deyince serbest bırakılmıştı.

Daha sonra savcılık, araçta bulunan diğer üç kişiyi gözaltına almış, bu kişilerin “o pudra şekeri değil kokaindi” demesinin ardından Ayvatoğlu yeniden gözaltına alınmıştı.

İfadesinde bu kez itiraf eden ve uyuşturucu maddeyi nereden aldığını anlatan Ayvatoğlu, sulh ceza hâkimliği tarafından konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.