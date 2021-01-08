Kurkut'un katil zanlısının avukatlık ücretini Bakanlık ödeyecek

Diyarbakır'da Kemal Kurkut'u hedef alarak vurup öldüren polis, beraat ettirildiği davanın avukatlık ücretini Bakanlığa ödetecek.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Diyarbakır’da 2017 Newroz’unda üniversite öğrencisi Kemal Kurkut’u “olası kastla öldürmek”ten yargılandığı davadan beraat eden polis Yakup Ş.’nin, yargılama sürerken avukatlık vekalet ücretinin ödenmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Kurkut’u “kasten öldürmek”ten yargılandığı davadan 17 Kasım 2020’de beraat eden Yakup Ş., olaydan sonra tayin edildiği Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne, hakkında dava açılan polislerin avukatlık ücretlerine ilişkin yönetmeliğin “2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununu ve diğer kanun hükümleriyle verilen görevinden dolayı sanık durumuna düşen polisin vekâlet verdiği avukatının ücretinin Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden ödenmesi” hükmüne dayanarak, avukatlık vekalet ücretinin ödenmesini talep etti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, “Hakkında dava açılan polis için avukat tutma ve ücret ödeme usul ve esasları hakkında” yönetmeliğin 4’üncü maddesinin d bendinde yer alan “Olayın mahiyeti ve kusur derecesine göre Bakanlıkça polisin durumunun uygun görülmesi” şartı gereği, durumu İçişleri Bakanlığı’na bildirdi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, bakanlığın onayıyla 17 Kasım’da görülen karar duruşmasından 5 gün önce 12 Kasım 2020’de vekâlet ücretinin ödenmesi için suçun işlendiği tarihte Yakup Ş.’nin görevli olduğu Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne başvuruyu bildirdi. Bunun üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğü, 19 Aralık 2020’de Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nden davanın son durumuna ilişkin bilgi istedi.

Yakup Ş.’nin vekâlet ücretinin ödenmesi yönündeki başvurusunun tamamlanmasıyla, 13 Ekim 2020’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Hakkında Dava Açılan Polis İçin Avukat Tutma ve Ücret Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereği, Yakup Ş.’nin avukatlık vekalet ücreti İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden ödenecek.