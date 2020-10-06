'Küresel nüfusun yaklaşık yüzde 10'u Covid-19'a yakalanmış olabilir'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, Covid-19 ölüm oranlarında Avrupa ile Doğu Akdeniz bölgelerinde tırmanış gözlemlendiğini belirtti. Ryan, "Şu andaki en iyi tahminlerimiz bize küresel nüfusun yaklaşık yüzde 10'unun bu virüse yakalanmış olabileceğini söylüyor" dedi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan, DSÖ Yönetim Kurulu'nun toplantısı "Covid-19 ile mücadele özel oturumu"da konuşan ve salgının dünya genelinde bölgeden bölgeye farklıklar gösterdiğini anlatan Ryan, Batı Pasifik ve Afrika'daki durumun ise şu an çok daha olumlu olduğunu söyledi.

Ryan, "Tüm bunların anlamı dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun risk altında olduğudur. Pandeminin evrilmeye (değişmeye) devam edeceğini biliyoruz. Ancak şu anda bulaşımı bastırmaya ve hayat kurtarmaya yarayan araçlara sahip olduğumuzu da biliyoruz. Bunlar bizim emrimizde" diye konuştu.