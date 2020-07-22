Kurban pazarlığı 'tokalaşmatik'le yapılacak

Bilecik Belediyesi, merkezde kurulan kurban satış alanında, pazarlık yaparken el temasının engellenmesi amacıyla 2 ucu el şeklinde yapılan "tokalaşmatik" kurdu.

'Gülümsetme amacıyla kurduk'

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız kurban satış alanını tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hazırladılar. Pazar alanındaki 80 noktada kurban satışı olabilecek. Temel ihtiyaçların yanı sıra salgın nedeniyle yapılması gereken bütün çalışmalarımızı da yerine getirdik. Salgın için uymamız gereken kuralları hatırlatma ve hemşehrilerimizi gülümsetme amacıyla tokalaşmatik noktası kurduk. Çünkü pazarlık yapılırken tokalaşma geleneğimiz var bizim."