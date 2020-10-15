Kuran kursunda 40 öğrenci Covid-19'a yakalandı

Zonguldak Devrek’in Gürbüzler Köyü’nde faaliyet gösteren Gürbüzler Kuran Kursu’nda okuyan öğrencilerden testleri pozitif çıkarların sayısı 40’a yükseldi.

Geçtiğimiz günlerde kursta yer alan 9 öğrenci ve 1 öğretmenin testinin pozitif çıkması sonrası bu isimler kursun yatılı bölümünde gözetim altına alınmıştı.

Halkın Sesi'nde yer alan habere göre, kurstaki diğer öğrencilere de test yapıldı ve pozitif vaka sayısı 40'a yükseldi.

40 kişi yurtta ayrılan özel bölümde karantinaya alınırken, diğer öğrenciler için de ayrı bir karantina bölümü oluşturuldu.