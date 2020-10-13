Kuran kursunda 1 öğretmen ve 9 öğrencinin testi pozitif çıktı

Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki bir Kuran Kursu'nda öğrenim gören 9 öğrenci ve 1 öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Terstlerin pozitif çıkması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kursta filyasyon çalışması başlattı. Çocukların virüsü ailelerine bulaştırma riski sebebiyle kursun da bulunduğu yatılı okulda gözetim altına alındıkları öğrenildi. Gözetim altındaki öğrenciler ve öğretmenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öğrencilerin yaşlarının 15 ila 18 arasında olduğu öğrenildi.