Kuran kurslarında 'yüz yüze eğitim'e devam

Diyanet İşleri Başkanlığı, 4-6 yaş arası çocukların gittiği Kuran kurslarında "yüz yüze eğitim"in koronavirüs salgını nedeniyle sonlandırıldığını duyuran yazıyı geri çekti. Buna göre yarından itibaren Kuran kurslarında "yüz yüze eğitim" yeniden başlayacak.

BirGün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre; Diyanet, il müftülüklerine önceki gün yeni biraz yazı göndererek Kuran kurslarının 23 Kasım’da yüz yüze eğitime başlayacağını ifade etti.

Bir önceki gün verilen kararda hafızlık eğitimi veren yatılı Kuran kurslarının, pansiyonlarının yüzde 60 oranında "yüz yüze eğitim"e devam edeceğini açıklamışlardı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdür Kadir Dinç imzasıyla yayımlanan yazıda şu ifadelere yer verildi:

“4-6 yaş ve İhtiyaç Odaklı Kuran kurslarımızda yüz yüze eğitime ara verildiği malumlarınızdır. Ancak görülen lüzum üzerine kararın tahsisine ihtiyaç duyulmuştur. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınacak tedbirler çerçevesinde 4-6 yaş ve ihtiyaç odaklı Kuran kurslarında 23 Kasım’dan itibaren yüz yüze eğitime devam edilmesi hususlarını tensiplerinize arz ederim.”

Geçtiğimiz yıl Kuran kurslarına giden okul öncesi yaştaki çocukların sayısı yüzde 758 arttı. Pedagoglar küçük yaşta çocuğa verilen dini eğitimin ileriki yaşlar için geri dönülemez zararlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.