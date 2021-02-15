Kuran kursları için kısıtlamalardan muafiyet kararı

Kuran kurslarında "yüz yüze eğitim"in tekrar başlaması kararı alınırken, valilikler de Kuran kurslarına gidenler için kısıtlamalardan muafiyet kararlarını almaya başladı.

Denizli, Samsun, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Kocaeli valilikleri il hıfzıssıhha kurullarını toplayarak, hafızlık eğitimi veren Kuran kurslarının açılması ve kursiyerler ile öğreticilerin sokağa çıkma yasağı ve toplu taşıma kısıtlamasından muaf tutulmalarını kararlaştırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 10 Şubat 2021 tarihinde il müftülüklerine resmi yazı göndererek, 1 Şubat’ta "Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı"nda alınan karar gereğince 15 Şubat’tan (bugün) itibaren hafızlık eğitimi veren Kuran kurslarında yüz yüze eğitime geçileceğini bildirmişti. Erdoğan'ın bakanlarla yaptığı toplantıda alınan karar ve Diyanet’in bu yazısı üzerine valilikler de Kuran kursları için karar almaya başladı.