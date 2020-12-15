Kurallar uygulanmıyor: 'Halk kütüphanelerinde hizmet durdurulmalıdır'

Kültür Sanat Sen ve Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulları bir açıklama yaparak halk kütüphanelerinde hizmetlerin durdurulması çağrısı yaptı.

Kamu kurumlarında belirlenen kuralların uygulanmadığına ve kütüphanelerin toplu etüd salonu gibi kullanıldığına dikkat çekilirken, "Salgın koşulları normalleşinceye kadar kullanıcı hizmetleri durdurulmalıdır" denildi.

Açıklama şöyle:

"Covid-19 salgını hakkında halkımızdan saklanan hasta ve ölüm sayılarındaki gerçeklerin ortaya çıkması aynı süreçte ülkemizde ve tüm dünyada salgının etkisinin artırmasıyla birlikte alınan yeni tedbirlerle okullar yeniden uzaktan eğitime geçtiler ve 31 Aralık tarihine kadar kapatıldılar. Sinema salonları kapatıldı. Hafta sonlarında tamamen, diğer günlerde kısmi sokağa çıkma yasakları başlatıldı. Bir taraftan bu sert tedbirleri uygulamaya geçiren kamu idaresi diğer taraftan halk kütüphanelerinin etüt salonu gibi kullanılarak uzun süreli kapalı ortamda kalabalık grupların ders çalışması, tüm kamu kurumlarında mesai 16.00’da sona ererken bazı illerde halk kütüphanelerinin hâlâ 19.30’a kadar açık tutulması ve aralıksız şekilde kullanıcılara hizmet vermesi gibi bir takım uygulamaları ısrarla sürdürmektedir.

'Bilim Kurulunun hazırladığı kurallar uygulansın'

Cumhurbaşkanlığınca alınması istenen tedbirlerle çelişki oluşturan bu uygulamalardan hızlıca vazgeçilmeli, halk kütüphanelerinde Bilim Kurulunca hazırlanmış olan 'Kütüphane Çalışma Rehberi' kuralları uygulanmalıdır. Sinema salonlarında, okul sıralarında bulaşan virüs, kütüphane masalarında bulaşmayacakmış gibi uygulamalar hem kütüphane çalışanlarımızın hem de kütüphane kullanıcılarımızın can güvenliği açısından risk oluşturmaktadır. Valiliklerce belirlenen ve illere göre farklılıklar gösteren halk kütüphanelerinin çalışma gün ve saatleri ile çalışma biçimleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca merkezden konulacak kurallarla standartta kavuşturulmalıdır.

Kamu idaresi salgını gerektiği biçimde ciddiye alarak, önlemleri bilimsel çerçevede ve ihtiyaca karşılık gelecek şekilde belirlemeli ve halktan da buna göre temizlik, mesafe ve maske gibi kişisel önlemlerini almasını istemelidir.

Halk tehlikenin gerçek boyutlarını bilmelidir ve süreç şeffaf yönetilmelidir. Aksi halde salgınla yaşamak ve boğuşmak yaşam biçimimiz haline gelecektir. Alınan tedbirlerin kurumlara göre farklılıklar ve çelişkiler oluşturması tedbirlerin inanılırlığını yitirmesine sebep olmaktadır.

'Halk kütüphaneleri kullanıcıya kapatılmalıdır'

Her gün bir dizi yasaklar listesi sıralanırken ve özellikle Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan tedbirler hayata geçirilirken, hastanelerin doluluk oranlarının sinyal verdiği şu günlerde bazı halk kütüphanelerinde dönüşümlü çalışmaya geçilmemiş olması ciddi çelişki yaratmaktadır.

İstatistiklere göre ülkemizde emekçilerin Covid-19’a yakalanma oranı ortalamanın 4 katıdır. Bu da emekçilere ve çalışma yaşamına dönük alınan tedbirlerin yetersizliğini ortaya koymaktadır. Yaşam hakkı en temel haktır. Bu sebeple Mart-Haziran döneminde olduğu gibi tüm halk kütüphaneleri kullanıcıya kapatılmalı, salgın koşulları normalleşinceye kadar kullanıcı hizmetleri durdurulmalıdır."