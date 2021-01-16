Kuraklık tehdidi: Antep fıstığının fiyatı yüzde 200 artabilir

Gaziantep’te kuraklık nedeniyle fıstık ağaçları çiftçiler tarafından sulanıyor. 100 bin dönüm alanda Antep fıstığı dikili olan Araban Ovası'nda bazı ağaçlar mevsimi olmamasına rağmen çiçek açtı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Kuraklık böyle devam ederse en çok Antep fıstığı etkilenecek. Bu mevsimde uyuması gereken ağaç dallarındaki karagözlere baktığımız zaman çiçek açtığını görüyoruz. Bunun bu mevsimde uyanması demek, önümüzdeki süreçte rekolte kaybı anlamına geliyor" dedi.

DHA'ya konuşan Altun, ağaç dallarında açan çiçeklerin soğuktan etkilenmesinin 2 yıl mahsulde ciddi kayba yol açacağını ve bunun da fıstık fiyatlarında artışa neden olabileceğini söylerken, şöyle devam etti:

"Gelecek yıl zaten fıstık yılı değil, bir de kuraklığın etkisi ile ürün neredeyse hiç olmayacak. Fıstık olmayınca fiyatlarda da yüzde 200 artış olabilir. Yağışlar olmaz ve ağaçlar iklime aldanmaya devam ederse rekolte en az yüzde elli oranında etkilenir. Fıstık üreticisi çiftçimizin yağmurdan başka çaresi yok. Tek umudumuz yağmurların bir an önce yağması."