Kumar oynarken yakalanan 5 kişiye toplam 15 bin 750 lira ceza

Manisa'da Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir iş hanında bulunan ofiste, 40 yaşındaki A.A.'nın kumar oynattığı bilgisi üzerine ofise baskın yaptı.

DHA'da yer alan habere göre, ofise yapılan baskında, 4 kişi kumar oynarken yakalandı. Koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynarken yakalanan, aralarında kumar oynatan A.A.'nın da bulunduğu 5 kişiye, 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 15 bin 750 lira idari para cezası kesildi.

A.A.'nın daha önce de ev ve inşaatlarda kumar oynatırken yakalandığı öğrenildi.